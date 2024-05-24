#128204 Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 25-26 Mayıs'ta ne sınavı var?

Bu hafta sonu ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen sınavlar var. Sınava girecek adaylar, "Bu hafta sonu ne sınavı var?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 25-26 Mayıs'ta ne sınavı var? Detaylar haberimizdedir…

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

ÖSYM, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü e-YDS 2024/6 İngilizce sınavını gerçekleştirecek. Bu sınavın tarihine ve detaylarına dair bilgiler, adayların dikkatine sunuldu.

ÖSYM: e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs 2024 Cumartesi

AÖF: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav tarihleri ve detaylarına üniversitenin resmi web sitesi üzerinden erişebilirler.