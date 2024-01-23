Bu akşam hangi diziler var? 23 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgileri. Tüm kanallardaki dizi yayın saatleri ve bölümleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Ocak Salı günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Aile / Saat 20:00 / Show Tv
Ben Bu Cihana Sığmazam / Saat 20:00 / ATV
Üç Kız Kardeş / Saat 20:00 / Kanal D
Yabani / Saat 20:00 / Fox Tv