Bu akşam hangi diziler var? 20 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Ocak Cumartesi günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Gönül Dağı / TRT 1 / Saat 20:00

Kardeşlerim / ATV / Saat 20:00