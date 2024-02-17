Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak?

Hafta sonunu evde geçirecek olanlar bu akşam hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birçok kişi televizyonda hangi dizi veya filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte, bu akşam yayınlanacak olan dizi ve filmler!





BU AKŞAM KANALLARDA HANGİ DİZİLER VAR?