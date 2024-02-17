Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV'de hangi diziler yayınlanacak?
Bu akşam (Cumartesi) hangi diziler var? Kanallarda neler var? Hangi diziler yayınlanacak? Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizilerin yayınlanacağını merak edenler için bir rehber. İşte bu akşamın dizi programı ve kanallarda yayınlanacak diğer programlar hakkında bilgi.
Hafta sonunu evde geçirecek olanlar bu akşam hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Birçok kişi televizyonda hangi dizi veya filmlerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte, bu akşam yayınlanacak olan dizi ve filmler!
BU AKŞAM KANALLARDA HANGİ DİZİLER VAR?
- SHOW TV - Güldür Güldür Show 20:00
- KANAL D - Üç Kız Kardeş20:00
- ATV - Kardeşlerim 20:00
- TRT1 - Gönül Dağı 20:00
- TV8 - Survivor All Star 2024 20:00
- STAR - Dedemin Fişi (Yerli Sinema) 20:00
- NOW TV - Kopuk 20:00