Dünya çapında milyonlarca albüm satan Grammy ödüllü şarkıcı Bruno Mars, babası Peter Hernandez'i kaybetti. 41 yaşındaki sanatçı, babasının 74 yaşında hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BABASINA SON KEZ SARILDI

Mars, hastanede babasıyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafla paylaştığı mesajında, babasını son kez geçen hafta kucaklayabildiğini anlattı. Hürriyet'in aktardığına göre sanatçı, "Eğer daha önce ondan bahsettiğimi duyduysanız, bildiğim her şeyi, özellikle de müzik konusundaki her şeyi bana öğreten kişinin o olduğunu hep söylemişimdir" ifadelerini kullandı.

Babasının kendisini, erkek kardeşini ve dört kız kardeşini büyüttüğünü hatırlatan Mars, "Benim gözümde dünyanın en iyi babasıydı; tekrar buluşacağımız güne kadar onu her gün özleyeceğim" diye yazdı. Paylaşımına babasının hayatından eski fotoğrafları da ekleyen şarkıcı, mesajını "Seni seviyorum babacığım. Yukarıda anneme de benim yerime bir öpücük kondur" sözleriyle bitirdi. Sanatçının annesi Bernadette San Pedro Hernandez, 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

RİTİM DUYGUSUNU BABASINA BORÇLU

Asıl adı Peter Gene Hernandez olan Bruno Mars, "Uptown Funk!" başta olmak üzere pek çok hit şarkıya ve dünyaca ünlü isimlerle yaptığı düetlere imza attı. Sanatçı, müziğinin ve sahnedeki tarzının kökünü babasında gördüğünü daha önce de birçok kez dile getirmişti.

Mars, 2017'de Latina dergisine verdiği röportajda "Ritim duygumun tamamı, çocukken babamın bana bongo çalmayı öğretmesi sayesindedir" demişti. Şarkıcı aynı söyleşide, serçe parmağındaki yüzüklerden rugan ayakkabılara ve geriye taranmış saçlara uzanan görünümünü de babasını izleyerek edindiğini anlatmıştı.

Paylaşımın altına hayranlarından çok sayıda taziye mesajı yazıldı.