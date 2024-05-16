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Bridgerton 3. sezon ne zaman? Bridgerton 3. sezon çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

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Bridgerton ailesinin her sezon farklı bir kardeşine odaklanan dizide sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Peki, Bridgerton 3. sezon ne zaman? Bridgerton 3. sezon çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonda Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına ilk kez giren, nüfuz sahibi Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton'ın hikayesi konu alınıyor. İkinci sezonda ise ailenin en büyüğü Vikont Anthony'nin mükemmel bir eş bulma çabası anlatılıyor. Peki, Bridgerton 3. sezon ne zaman? Bridgerton 3. sezon çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

BRİDGERTON 3. SEZON NE ZAMAN?

Bridgerton dizisinin 3. Sezonu 16 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek. Bridgerton'un üçüncü sezonu, heyecanla beklenen romantizm ve entrikalarla dolu yeni bir bölüm sunuyor. Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen Shonda Rhimes'ın imzasını taşıyan dizi, 16 Mayıs Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İlk bölümün ardından 13 Haziran Perşembe günü de ikinci bölüm yayınlanacak. Bu sezon, Colin Bridgerton ve Penelope Featherington arasındaki romantizmi yakından takip ederken, Kate ve Anthony Bridgerton'ın evliliklerinin başlangıcına tanık olacağız. Bridgerton'un tutkulu hayranları için yeni maceralar ve duygusal karmaşalarla dolu bir sezon olacağa benziyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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