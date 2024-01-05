Boyun fıtığı nedir, belirtileri neler? Boyun fıtığı nasıl geçer?

Boyundaki omurlar arasındaki disklerin, omurilik kanalına veya sinir köklerine doğru taşması sonucu oluşan boyun fıtığı, genellikle ağrı, uyuşma ve güçsüzlük gibi semptomlarla kendini gösterir. Farklı tedavi yöntemleri bulunmakla birlikte, hastanın durumuna bağlı olarak en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki disklerin sıkışması veya zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, omurlar arasında bulunan disklerin yer değiştirmesi veya sızıntı yapması ile karakterizedir. Boyun fıtığı, boyun bölgesindeki ağrı ve rahatsızlıkla kendini gösterir.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

Boyun Ağrısı: Genellikle boyunun alt kısmında hissedilen keskin veya yaygın ağrı.

Omuz ve Kol Ağrısı: Boyun fıtığı, omuz ve kollarda yayılan ağrılara neden olabilir.

Baş Ağrısı: Sıklıkla başın arkasında veya şakaklarda hissedilen ağrılar.

Ellerde Uyuşma ve Karıncalanma: Sinir baskısı nedeniyle ellerde uyuşma veya karıncalanma.

Güç Kaybı: Bazı durumlarda, kolların veya ellerin güçsüzlüğü görülebilir.

Baş Dönmesi ve Bulantı: Boyun fıtığına bağlı olarak baş dönmesi veya bulantı hissedilebilir.

BOYUN FITIĞI NASIL GEÇER?

İstirahat: Boyun fıtığı tedavisinde istirahat önemlidir, bu süre zarfında boyun bölgesine aşırı yük bindirmekten kaçınılmalıdır.

Fizik Tedavi: Fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler ve masaj tedavileri, fıtığın etkilerini azaltabilir.

Ağrı Kesiciler ve İltihap Önleyiciler: Doktorun önerdiği ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçlar, rahatsızlık hissini hafifletebilir.

Ergonomik Düzenlemeler: Çalışma masası ve oturma düzeninde ergonomik değişiklikler yaparak boyun bölgesine olan baskıyı azaltabilirsiniz.