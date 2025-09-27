Haberler

Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Güncelleme:
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
İstanbul'da araç satışı sırasında alıcı kılığındaki kişiler, satıcıyı oyalarken radyatöre gizlice yağ boşaltıp "Arabanız yağ ve suyu karıştırmış" diyerek fiyat düşürmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İkinci el araç satışı sırasında kaydedilen görüntüler, yeni bir dolandırıcılık yöntemini gözler önüne serdi.

ARAÇ SAHİBİNİ LAFA TUTUP...

Arabasını satmak için ilana koyan bir vatandaş, aracı görmeye gelen kişilerle buluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, alıcı gibi davranan şahıslardan bazıları satıcıyı lafa tutarken, diğerinin radyatör kapağını açıp içine yağ boşalttığı görüldü. Ardından da "Arabanız yağ ve suyu birbirine karıştırmış" diyerek fiyatı düşürmeye çalıştılar.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Dolandırıcılık girişimi, mekanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Vatandaşlar, ikinci el araç alım satımlarında daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Olgun Kızıltepe
