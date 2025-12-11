Haberler

Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Bostancı'da 3+1 dairede 6 bin TL'ye oturan bir kiracının, ev sahibi daireyi satmak isteyince taşınmak için 500 bin TL talep etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın videosu kısa sürede viral olurken kullanıcılar, "Yeni trend bu", "Daha fazlasını isteyenler bile var" gibi yorumlarla durumu tartışmaya açtı.

  • Bostancı'da 6 bin TL kira ödeyen bir kiracı, ev sahibinin daireyi satma niyetini öğrenince taşınmak için 500 bin TL talep etti.
  • Kiracının talebi sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar yorumlar yaptı.

İstanbul'un Bostancı semtinde yaşanan kiracı–ev sahibi anlaşmazlığı kamuoyunun gündemine oturdu. 3+1 dairede 6 bin TL kira ile oturan kiracı, ev sahibinin daireyi satma niyetini öğrenince taşınmak için 500 bin TL talep etti.

Kiracının bu talebi büyük şaşkınlık yarattı. Kısa sürede viral olan videonun altına "Ağlayanın malı gülene yar olmaz", "Bence bu artık yeni bir trend", "Kirada otururken kendi evimden kiracı çıkarmak için 3 yıl mahkeme kapılarında gezdim", "Sözleşmeniz 1 yılsa, sözleşme bitimine kadar ödediği kira bedeli ile çarpın aylığı, o kadar tazminat ödeyin çıkarın", "500bin TL az söylemiş. 2 milyon isteyen ve veren var" şeklinde yorumlar yapıldı.

