BMW'ye Müşteri Memnuniyeti Ödülü

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, TSikayetvar.com tarafından düzenlenen A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards araştırmasında Otomotiv Lüks Kategorisi'nde Diamond Ödüle layık görüldü.

Borusan Otomotiv – BMW Türkiye ödülü 6'ncı defa kazanmış oldu.

BMW'nin premium otomotiv pazarındaki konumunun ürünlerin kalitesi kadar müşteri deneyimindeki mükemmellik anlayışıyla elde edildiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Müşteri odaklı vizyonumuzun ve Borusan Otomotiv farkını ortaya koyan ayrıcalıklı müşteri deneyimi anlayışımızın sonucu olarak bu ödüle layık görülmemizden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Pek çok farklı departmanın kusursuz bir koordinasyon içinde çalışarak sağladığı müşteri memnuniyetinde emeği olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

2015'ten bu yana Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının başarılarını ödüllendiren A.C.E Awards bu yıl 8'inci kez düzenlendi. 60'tan fazla kategoriden müşteri deneyimini en iyi şekilde yöneten ulusal ve uluslararası 113 markanın değerlendirildiği araştırmada BMW Türkiye Otomotiv Lüks Kategorisi'nde Diamond Ödüle 6'ncı kez layık görüldü.

Sikayetvar.com tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen 1.5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak oluşturulan Müşteri Deneyim Endeksi sonucunda firmaların müşterilerine sunduğu en iyi deneyim tescilleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.

Araştırmada müşteriden gelen sorularının cevaplanma hızı, sorunun çözümlenme oranı ve hızı, müşteri memnuniyet düzeyi, markaya teşekkür oranı ve markadan kaçınma oranı gibi memnuniyeti belirleyen başlıklarda ölçüm yapılıyor.