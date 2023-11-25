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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Üniversite Öğrencilerine KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

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Kadın Haberleri
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde üniversite öğrencilerine KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Kadın öğrencilere uygulama indirilirken, erkek öğrencilere de farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek ( Kades ) hakkında bilgilendirme yaptı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı personeli 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde' üniversitesinde öğrenim gören kadın öğrencilere KADES uygulaması, erkek öğrencilere 'Kadına El Kalkamaz' mottosu çerçevesinde bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme faaliyetine katılan 136 kadın öğrencinin telefonuna KADES uygulaması indirilirken, farkındalık oluşturmak gayesi ile erkek öğrencilere de broşür dağıtımı yapıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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