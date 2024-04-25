İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından partiden istifa ettiğini duyurarak, gerekçelerini sıraladı. Birol Aydemir'in kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi İyi Parti'den istifa eden Birol Aydemir'in hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Birol Aydemir kimdir? Birol Aydemir kaç yaşında, nereli?

BİROL AYDEMİR KİMDİR?

1966 yılında Erzincan'da doğan Aydemir, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında ABD, University of Delaware'de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

1987'de Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aydemir, 1988 yılında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı, 1989-2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, 2008-2009'da Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. Temmuz 2009'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

BİROL AYDEMİR İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI ETTİ?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medya hesabından partiden istifa ettiğini duyurarak, gerekçelerini sıraladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, X hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım." ifadesini kullandı.