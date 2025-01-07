Bir Gece Masalı bu akşam var mı, yok mu soruları ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam Bir Gece Masalı yeni bölümü olup olmadığı akşam saatlerinde izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman?

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Burak Deniz ve Su Burcu Yazı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı 7 Ocak Salı günü tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Atv yayın akışında saat 19.00'da Sivasspor – Beşiktaş maçı yer alırken saat 21.00'de ise Bir Gece Masalı tekrar bölümü ekranlara geliyor.

Bu hafta ATV yayın akışında Bir Gece Masalı dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Yılbaşı haftası dolayısıyla pek çok dizi bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmıyor. Bir Gece Masalı'nın da bu nedenden dolayı ekranlara gelmediği tahmin ediliyor.

BİR GECE MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Gece Masalı 19. yeni bölümüyle 14 Ocak 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak.