Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlamasını değerlendirdi

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Haberler.com stüdyosunda Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasını sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"SALDIRIDA PATLAYAN ASLINDA PİLLERDİ"

"Bugün geldiğimiz teknolojide cep telefonları belirli bir ısı seviyesini geçtiğinde otomatik kapanıyor. Daha önce de bazı telefon markalarının ısınarak patladığı için uçaklara alınmadığı bile hatırlayabiliriz. Dolayısıyla bu saldırıda patlayan aslında pillerdi. Saldırıda bu cihazlar nasıl eş zamanlı patladığını sorarsak bir ihtimalden bahsedebiliriz. Bu ihtimal, cihazlara yönelik bir yazılım güncelleme veya bir veri paketi yükleme şeklinde uzaktan bir gönderim olabilir."