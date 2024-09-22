Üye Girişi
Haberler

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlamasını değerlendirdi

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlamasını değerlendirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasını Haberler.com stüdyosunda değerlendirdi. Unay, cihazların patlama sebebinin aşırı ısınma ve piller olduğunu belirtti. Ayrıca, cihazların eş zamanlı patlamasının sebebinin uzaktan gönderilen bir yazılım güncellemesi veya veri paketi olabileceğini ifade etti.

Bilişim Uzmanı Deniz Unay, Haberler.com stüdyosunda Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasını sunucu Melis Yaşar'a değerlendirdi.

"SALDIRIDA PATLAYAN ASLINDA PİLLERDİ"

"Bugün geldiğimiz teknolojide cep telefonları belirli bir ısı seviyesini geçtiğinde otomatik kapanıyor. Daha önce de bazı telefon markalarının ısınarak patladığı için uçaklara alınmadığı bile hatırlayabiliriz. Dolayısıyla bu saldırıda patlayan aslında pillerdi. Saldırıda bu cihazlar nasıl eş zamanlı patladığını sorarsak bir ihtimalden bahsedebiliriz. Bu ihtimal, cihazlara yönelik bir yazılım güncelleme veya bir veri paketi yükleme şeklinde uzaktan bir gönderim olabilir."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Gündem

Yazılım Gündem Lübnan İsrail

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin'in annesiyle ilgili ses getirecek yeni itiraf

 AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

3 ay önce faaliyete geçen havayolu şirketi için şikayet yağıyor

 Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

Acun Ilıcalı'dan derbi mağlubiyeti sonrası ilginç yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });