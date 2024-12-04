Beşiktaş AVM'de yangın söndü mü, İstanbul Levent hangi AVM'da yangın çıktı?

İstanbul Levent'teki bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ve hasar durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş AVM'de yangın söndü mü, İstanbul Levent hangi AVM'da yangın çıktı?

BEŞİKTAŞ AVM'DE YANGIN SÖNDÜ MÜ?

İstanbul Levent'teki bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ve hasar durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Levent'te bulunan bir AVM'de yangın çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangında henüz can ve mal kaybı bilgisi açıklanmadı.