Beşar Esad kimdir? Beşar Esed kaç yaşında, mesleği ne?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lösemi teşhisi konulan eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak sosyal medyada yayılan ölüm haberleri şimdiye kadar teyit edilemedi. Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, mesleği ne?

BEŞAR ESAD KİMDİR?

Doğum: 11 Eylül 1965 (58 yıl yaşında), Şam, Suriye

Eşi: Esma Esad (e. 2000)

Çocukları: Zein el-Esad, Kerim el-Esad, Hafız el-Esad

Beşşaru Hafızı'l-Esed[a] veya kısaca Beşşaru'l-Esed Suriye devlet başkanı ve Suriye Baas Partisi'nin lideridir. İsminin Beşar Esad, Beşşar Esed gibi formları Türk basın-yayın araçlarıyla meşhur hâle getirilmiştir.

1965'te Şam'da dünyaya gelen Esad, Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 1988'de tıp fakültesinden mezun olmasının ardından askerî tabip olarak Suriye ordusunda görev yaptı. Daha sonra İngiltere'ye gitti ve Londra'da oftalmoloji ihtisasını tamamladı. Abisinin 1994'te yaşamını yitirmesinin sonrasında Esad ailesinin en büyük oğlu olarak Suriye'ye döndü. Bu dönemde eğitimle ilgili çeşitli toplumsal sorumluluk projelerini örgütledi. 2000 yılında üst düzey bankacı Esma Ahras'la evlendi. Aynı yıl babasının ölümüyle boşalan cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. Asıl mesleği ve uzmanlık alanı göz doktorluğudur.

Uluslararası kamuoyu tarafından ilk anda bir reformist olduğu düşünülen Esad, Şam Baharı'nı siyasi tutuklamalar ile sona erdirerek bu uluslararası algıyı zayıflatmış ve 2011 yılı başlarında ülkesinde Baas Partisi iktidarının sona ermesini talep eden Arap Baharı gösterilerini kitlesel baskı ve askeri kuşatmalarla bastırarak bu algıyı tamamen tersine çevirmiştir. Yerel Suriye muhalefeti, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Ligi üyeleri defalarca kez Esad'ın başkanlıktan istifasını önermiş ve talep etmişlerdir.