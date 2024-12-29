'Beş Hececiler' olarak anılan şair grubunun adındaki 'Beş' hangisini ifade eder?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"BEŞ HECECİLER" OLARAK ANILAN ŞAİR GRUBUNUN ADINDAKİ "BEŞ" HANGİSİNİ İFADE EDER?

A: Gruptaki şair sayısı

C: Yazdıkları şiir sayısı

B: Kelimelerdeki hece sayısı

D: Şiirlerdeki dize sayısı

Cevap: A

Beş Hececiler: