Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Berlin Kaplanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Berlin Kaplanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Berlin Kaplanı konusu nedir, Berlin Kaplanı oyuncuları kimler ve Berlin Kaplanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Berlin Kaplanı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de yöneten Hakan Algül' ün yaptığı 2011 yapımı komedi türündeki sinema filmi.

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

• Tarık Ünlüoğlu — Cemal

• Necati Bilgiç — Nurettin

• Özlem Türkad — Pakize

• Nihal Yalçın — Elvan

• Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

• Tim Seyfi — Ahmet KK

• Tonguç Oksal — Muzo

• Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

• Yunus Destebaşı— Rüzgar

• Bekir Çot — Konuk oyuncu

• Yaman Tüzcet — Garson

• Numan Acar — Hoca

• Orhan Güner — Hacı

• Selahattin Taşdöğen — Antrenör

• Onur Buldu — Antrenör yardımcısı