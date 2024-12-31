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Beril Pozam hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, evli mi? Beril Pozam hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

Beril Pozam hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, evli mi? Beril Pozam hangi dizilerde, filmlerde oynadı?
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TV 8 ekranlarda uzun süredir ekranlara gelen O ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yine seyircileri ekranlara kitleyecek. Beril Pozam O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Peki, 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, evli mi? Beril Pozam hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Beril Pozam hangi şarkıyı söyledi?

2025 yılbaşı özel programında O Ses Türkiye sahnesine çıkan yarışmacılardan Beril Pozam, performansı ve hayat hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Beril Pozam hangi şarkıyı söylediği, kaç yaşında olduğu ve evli olup olmadığı gibi merak edilenler yanı sıra, daha önce hangi dizilerde ve filmlerde rol aldığı da gündem oldu. Beril Pozam hangi şarkıyı söyledi?

BERİL POZAM KİMDİR?

Doğum: 20 Kasım 1995 (29 yıl yaşında), İstanbul

Eşi: Ersin Arıcı (e. 2024)

Eğitim: Bilkent Üniversitesi

Filmler: Aaahh Belinda

Boy: 1,7 m (5 ft 7 in)

1995 İstanbul doğumlu olan Beril Pozam aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan Pozam, asıl çıkışını Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır.

Beril Pozam, 2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba, Yalı Çapkını dizilerinin kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

BERİL POZAM O SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Beril Pozam O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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