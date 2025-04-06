Berhan Şimşek kimdir sorusu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay sürecinde yeniden gündeme geldi. 6 Nisan 2025'te düzenlenen olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olan Berhan Şimşek, siyasi kimliğiyle de büyük merak uyandırdı. Birçok kişi, Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli gibi sorularla hayatına dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli?

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta doğmuş Türk oyuncu, yönetmen ve siyasetçidir. İlköğrenimini Bayburt'ta tamamladıktan sonra, ortaöğrenimini İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Vefa Akşam Lisesi'nde bitirmiştir. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuş, 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Sanat kariyerine 1978 yılında başlayan Şimşek, "Hoşçakal Yarın", "Uzlaşma", "İpekçe" ve "Işıklar Sönmesin" gibi filmlerde rol almıştır. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapmış olup, 1994 Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.

Siyasi kariyerine 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilerek adım atan Şimşek, dokuz dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev almış, bu dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 14 Haziran 2010 - 8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştır.

Berhan Şimşek, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için aday olmuş, ancak yeterli delege desteğini sağlayamamıştır.

Kişisel yaşamında, 1999 yılında Burçin Şimşek ile evlenmiş ve 2005 yılında boşanmıştır. Bu evliliğinden 2000 doğumlu Aslı Alime adında bir kızı bulunmaktadır.