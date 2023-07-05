Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem dizisinde Damla karakteri merak konusu oldu. Peki, Benim Güzel Ailem Damla kimdir? Serra Pirinç kim, kaç yaşında? Benim Güzel Ailem dizisi Damla karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

TRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem yeni bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Dönence dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaktadır. Benim Güzel Ailem dizisinde yer alan Damla karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Damla karakterini kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Benim Güzel Ailem Damla kimdir? Serra Pirinç kim, kaç yaşında? Benim Güzel Ailem dizisi Damla karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BENİM GÜZEL AİLEM DAMLA KİMDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde Damla karakterini Serra Pirinç canlandırmaktadır. Serra Pirinç 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Serra Pirinç çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı.