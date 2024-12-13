Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir?

Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan uçakta "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" diyerek yolculara bağırdı. Özcan'ın uçak indikten sonra havalimanı polisine teslim edildiği öğrenildi.Ben milyar dolarlık adamım diyen Petlas YK Üyesi Abdulkadir Özcan kimdir?

BEN MİLYAR DOLARLIK ADAMIM DİYEN PETLAS YK ÜYESİ ABDULKADİR ÖZCAN KİMDİR?

DHA'da yer alan habere göre fazla alkol alarak sarhoş olan Özcan, yanındaki yolcu yer değiştirmek istedi. Özcan, uçakta olay çıkararak yer değiştirmek isteyen yolcuyu ve kabin ekibini tehdit etti. Özcan'ın kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildiği, uçak indikten sonra da havalimanı polisine teslim edildiği öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Özcan uçakta tartıştığı bir kişiye şöyle bağırıyor: "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha! Lan ben milyar dolarlık adamım lan! Ben Türkiye'yi satın alırım! Bırak ulan bırak! Gel buraya lan!"

Kabin görevlileri Özcan'ı güçlükle sakinleştirip yerine oturtabilmek için ellerini arkadan bağladı.

Hakkında

1955 yılında ticaret hayatına başlayan Abdulkadir Özcan, yeni lastik tedarikinin yeterli olmadığı bu dönemde, kullanılmış lastikleri basit işlemlerden geçirerek, dişler açıp kaplayan ve yeniden satan firmalara hurda lastik temin etmeye başladı. Yıllar içinde Abdulkadir Özcan AŞ'nin (AKO Grup) kurumasıyla hurda lastik satışından yeni lastik satışına geçildi.