Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı

Bahçeli'den İmamoğlu'na çok konuşulacak çağrı: Kendine güveniyorsa...
Konya'da kavga ihbarına giden polis 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Anne, baba ve kardeşini öldürüp intihar etti
AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı

AK Parti'den dikkat çeken İmralı çıkışı!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki

Selahattin Demirtaş benzetmeleri Ümit Özdağ'ı çileden çıkardı

Bektaşi Devleti mi, kuruluyor? Bektaşi Devleti nereye kurulacak?

Bektaşi Devleti mi, kuruluyor? Bektaşi Devleti nereye kurulacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını, bunun dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla yapılacağını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dinler arası hoşgörüyü korumak ve teşvik etmek amacıyla başkent Tiran'da "Bektaşi tarikatı için Vatikan'a benzer egemen bir Müslüman devleti kuracaklarını" açıkladı. Rama, kurulacak sembolik "Bektaşi devletine" ilişkin, "Vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi.

BEKTAŞİLERE VATİKAN'A BENZER BİR STATÜ

Rama, Türkiye'den Arnavutluk'a kutsal makamın taşınmasının 95'inci yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen bir törende, "Bektaşilerin tarihi, Bektaşi Dünya Merkezi'nin kutsal makamına, Vatikan'a benzer bir statü verilmesi için kendiliğinden güçlü bir çağrıdır" dedi.

DUVARSIZ, POLİSSİZ, ORDUSUZ, VERGİSİZ...

Sembolik devletin "duvarsız, polissiz, ordusuz, vergisiz ve diğer özelliklerden yoksun, ama bir karargah, manevi bir devlet" olacağını belirten Rama, "Eğer kurulursa, bu İslam Sufi tarikatı için olan bölge, dünyanın en küçük devletlerinden biri olacak ve kendi yönetimi olacak. Ancak vergi ve polis olmayacak ve Arnavutluk'un egemenliğine karşı bir tehdit oluşturmayacak" dedi. Rama, zamanlamaya dair detay vermedi ve planın Arnavutluk parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

1929'DAN BERİ ARNAVUTLUK'TA BULUNUYOR

Osmanlı İmparatorluğu'nda 13'üncü yüzyılda, sufiliğe bağlı olarak kurulan Bektaşi merkezi, "Türkiye Cumhuriyeti'nde 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının alınması" nedeniyle 1929'dan beri Arnavutluk'ta bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

78 kişinin can verdiği yangının ardından satışlar patladı
img

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma
img

16 yaşında Premier Lig devinden resmi teklif aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in davasında takipsizlik kararı

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten
İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe için İstanbul'da! İşte Talisca'nın ilk açıklaması
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.