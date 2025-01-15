Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı. Birçok kişi, Bekir Altun'un kim olduğunu merak ediyor. Bekir Altun'un hayatı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Bekir Altun kimdir? İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BEKİR ALTUN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.