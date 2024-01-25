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Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi?

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Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar, sevk tarihlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini merak ediyorlar. Bedelli askerlik öne alınabilir mi araştırılmaktadır. Peki, Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından bedelli askerlik ertelenebilir mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında bedelli askerlik sevk ve celp dönem tarihleri sorgulatılıyor. Peki, Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENEBİLİR Mİ?

Bedelli askerlik celp dönem değişikliği hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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