Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde bir şahsın Türk bayrağını koparıp üzerine bastığı anları kayda alması sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, şahıs hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir şahıs, binada asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardıktan sonra üzerine basarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşımın viral olmasının ardından çok sayıda kullanıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahıs hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Mülteci i kardeslerimizdirbaska kimse yapmaz iyilik kime yaparsan zararı ondan gorursun

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Niye yüzünü buzluyorsunuz????? Belki tanıyan olursami

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Bence kötü niyetli olaydı bayrağı koparınca yere atardı. bence balkonuna asmak içiln almış da olabilir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

ben bayraga hakaret göremedim. bu bir hırsızlık. çalıyor ve gidiyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yetkililere çağrıda niye bulunuyorsunuz ? Kendniz halletsenize..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein-Rothschild yazışmalarında tüyler ürperten Hitler detayı

Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

