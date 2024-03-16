Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan adayı ise Baykal Arıdeniz. Baykal Arıdeniz nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BAYKAL ARIDENİZ KİMDİR?

Baykal Arıdeniz 29/08/1989 tarihinde Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğdu.Su ürünleri yüksek mühendisiyi. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi Sinop'ta tamamladı. Sinop'ta bulunduğu süre içerisinde il gençlik kolları yönetiminde görev aldı. Daha sonra memleketine dönerek iş hayatı ve siyasetle ilgilenmeye devam etti. İş ve siyasi kimliğinin yanı sıra sporcu kimliği ile de öne çıkıyor.5 yıl boyunca profesyonel voleybol oynadı ve 9 yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemlik yaptı. 2019 yılında olağanüstü kongrede delegelerimizin tercihiyle ilçe başkanlığı görevine seçildi. Olağan kongre döneminde tekrar ilçe başkanlığına seçildi. Aynı zamanda Spor Üst Kurulu yönetim kurulu üyesi. ADD Anamur Şubesi, TFFHGD Mersin Şubesi ve Bozyazı Pigment Sanat Derneği üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.