Battlefield çöktü mü? Battlefield problem mi var 26 Ocak Pazar?

Battlefieldı diğer savaş oyunlarından ayıran en büyük özelliği oyuncuların savaş araçlarını kullanabilmesidir. Bu savaş araçları tanklar, uçaklar, zırhlı personel taşıyıcılar, helikopterler, uçaksavarlar, askeri cipler vb. araçlardır. Battlefield çöktü mü? Battlefield problem mi var 26 Ocak Pazar?

BATTLEFİELD HAKKINDA!

Battlefield, birinci şahıs nişancı ve üçüncü şahıs nişancı türü aksiyon oyunları serisidir. Serideki oyunların dağıtımcısı Electronic Arts firması, geliştiricisi ise Digital Illusions CE'dir. Seride ilk olarak II. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi tarihsel konular ele alınmış, daha sonra ise modern savaşa geçilmiştir. Ayrıca Battlefield 2142 ile bilimkurguya da değinilmiştir.

Battlefieldı diğer savaş oyunlarından ayıran en büyük özelliği oyuncuların savaş araçlarını kullanabilmesidir. Bu savaş araçları tanklar, uçaklar, zırhlı personel taşıyıcılar, helikopterler, uçaksavarlar, askeri cipler vb. araçlardır. Oyun içinde istenilen silah ve silahın yanında bulunan savaş araç gereçleri kullanabilmektedir. Tabii ki bu silah paketlerini kendine has asker sınıfındaki oyuncular kullanır. Örneğin bir tanksavar biriminin silah paketini alırsanız tanksavar biriminin bir askeri olursunuz

BATTLEFİELD ÇÖKTÜ MÜ?

Battlefield'da çeşitli sorunlar yaşanıyor.

İşte hata raporu:

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.