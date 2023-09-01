Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Üretimine Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ndeki üretim tüm hızıyla devam ediyor. Kadınların el emeğiyle yapılan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla 2019 yılında kurulan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi Malatya ve Battalgazi için üretmeye devam ediyor. "Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım" sloganıyla, Battalgazi ilçesinde bulunan kadınlara istihdam olanağı sağlayan kooperatif, el yapımı ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Kadınların yaptığı ürünler Gazi Parkı içerisinde bulunan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi satış ofisinde satışa sunuluyor. Aynı zamanda sipariş verilebilirken kadınların yaptığı ürünler yoğun ilgi görüyor.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifinde hem kadınlara bir istihdam ortamı sağlandığını hem de üretilen organik ve doğal ürünlerin ilk elden vatandaşlarla buluşturulduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimiz ile birlikte çalışan, üreten ve kendi ayakları üzerinde durmak için çaba sarf eden kadınlarımıza istihdam olanağı sağladık. Bu projemizle hem kadınlarımıza iş olanağı sağlıyor hem de vatandaşlarımız için ev yapımı, sağlıklı ürünlerin üretimini gerçekleştiriliyor. Organik ve doğal ürünlerimizin hemşerilerimize tek elden ulaştırılması sağlanıyor. Ayrıca, yöresel yemeklerimizi anne eli değmiş bir şekilde vatandaşlarımızla ve misafirlerimizle buluşturuyoruz. Malatya'mızın ve Battalgazi'mizin yöresel mutfağını tanıtmak adına yoğun çaba ve gayret sarf ediyoruz. Kooperatifimiz sipariş üzere çalışmakla birlikte, bünyesine kazandırmış olduğumuz Kışla Caddesi'nde bulunan satış merkezimizle de kadınlarımızın yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerimizin satışı gerçekleştiriliyor" dedi.

İlerleyen zamanlarda da kadınları iş dünyasının içerisine çekmek adına projeler gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Güder, "Göreve gelmiş olduğumuz ilk günden buyana, kadınlarımız için sürekli olarak çeşitli imkanlar sağlamak için çaba sarf ettik. Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırarak, onlara sunmuş olduğumuz fırsatlarla kadınlarımızı iş dünyasının içerisine çekmeye çalıştık. Bu vesileyle çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle kadınlarımız, kendilerine sunmuş olduğumuz bu fırsatlardan ötürü ziyadesiyle memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar. Bizlerde kadınlarımızın her şart ve koşulda kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak adına projelerimizi ve istihdam imkanlarımızı çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu tarz yatırımlarımız devam edecek. Çalışan ve üreten kadınlarımıza desteklerimizi sürdürmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA