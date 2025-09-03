Başrolde yine Eşref Saral var! DEM Parti bayrağı önünde yaptığına kimse anlam veremedi

Bir dönem MHP İlçe Başkanlığı yapan ve ülkücü kimliğiyle tanınan Trabzonlu iş insanı Eşref Saral, bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Saral, sarı-kırmızı-yeşil kıyafetlerle DEM Parti bayrağı önünde zafer işareti yaparak, Grup Göktürkler'in "Asena" şarkısını söyledi.

AMEDSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Saral, geçtiğimiz günlerde oynanan Trabzonspor – Kocaelispor karşılaşmasında da Amedspor formasıyla tribünlerde yer almıştı. Maç sonrası sahaya giren Saral'ın üzerinde yine Amedspor forması olduğu görülmüştü. Güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşılık veren Saral, bir görevliyi iterek tepki çekmişti.

TARTIŞMA YARATTI

Eşref Saral'ın hem stadyumdaki davranışları hem de DEM Parti bayrağı önünde verdiği pozlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.