Barış Öztürk kimdir? MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk kaç yaşında, nereli?
MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Barış Öztürk kimdir? MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk kaç yaşında, nereli?
Barış Öztürk kimdir? MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Barış Öztürk kimdir? MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Barış Öztürk nereli? Detaylar haberimizdedir…
BARIŞ ÖZTÜRK KİMDİR?
Barış Öztürk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.