Son zamanlarda vizyona girecek filmler arasında yer almakta olan Barbie filmi hakkında araştırmalar sürerken Barbie filmi hangi platformda? Sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Barbie filmi hangi platformda? Barbie filmi nerede yayınlanacak? Barbie filmi internette var mı, yok mu?

Barbie filmi hangi platformda? Sorusu, filmi izlemek isteyen izleyiciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Oppenheimer filmi ile birlikte aynı gün vizyona girecek olan filmin detayları merak konusu oluyor. Bu haberimizde heyecanla beklenmekte olan film hakkındaki soruları yanıtladık. Peki, Barbie filmi hangi platformda? Barbie filmi nerede yayınlanacak? Barbie filmi internette var mı, yok mu?

BARBİE FİLMİ HANGİ PLATFORMDA?

Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde beyaz perdede yayınlanmaya başlayacak. Filmi izlemek isteyen kişiler sinemada filmi izleyebilir. Filmin beyaz perdede yayınlanması nedeniyle Barbie henüz dijital platformlar üzerinde yer almıyor. Filmin vizyondan kaldırılmasının ardından dijital platformlar üzerinde yer alabileceği ve internet üzerinden izlenebileceği öngörülmekte.