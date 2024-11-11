Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı?

Barbaros Şansal'ın neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Ünlü modacının tutuklanıp tutuklanmadığı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı. Peki, Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA MI ALINDI?

Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde, Türkiye'ye ayak bastığı anda polis tarafından gözaltına alındı. Şansal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" ifadelerini kullandı.