Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli?

Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç'ün babası kim? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor soruları araştırılıyor. İşte Baran Mengüç ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BARAN MENGÜÇ KİMDİR?

Baran Mengüç, Türkiye'nin genç yetenekleri arasında dikkat çeken isimlerden biri. R&B/Pop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarı olarak çeşitli alanlarla ilgilenen Baran Mengüç, 21 yaşında.

Baran Mengüç, 5 yaşında dansla tanışıp, Michael Jackson gibi efsane isimlerden ilham alarak şarkı söylemeye başladı. Genç yaşta katıldığı dans yarışmaları ve ünlü markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri sayesinde sektörde bilinen bir isim haline geldi.

Müzik kariyerinde, Türk kültürü ile Roman kökenlerini sentezleyerek ilerleyen Mengüç, bu tarzı "Ottoman Pop" olarak tanımlıyor. Sahne performansları ve klipleri ile adından söz ettiren sanatçı, genç yaşına rağmen kendine özgü bir kimlik ortaya koyuyor.

BARAN MENGÜÇ BABASI KİM?

Baran Mengüç kimin oğlu soru gündemde araştırılan konulardan biri. Baran Mengüç, tarzı ve kendine has şarkıları ile sevilen şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğludur.