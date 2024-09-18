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Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?

Banker Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Banker Bilo filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Banker Bilo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Banker Bilo konusu, özeti ve Banker Bilo oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Banker Bilo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Banker Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Banker Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Banker Bilo konusu nedir, Banker Bilo oyuncuları kimler ve Banker Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlyas Salman - Bilo

Şener Şen - Maho

Meral Zeren - Zeyno (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Ahu Tuğba - Necla (ses. Nevin Akkaya)

Münir Özkul - Haso

Ali Şen - Tefeci Ali (ses. Agah Hün)

Nizam Ergüden - İbo (ses. Gazanfer Özcan)

Nermin Özses - Haco (ses. Güler Ökten)

Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı

Ali Demirel - Urfalı Vatandaş

Akif Kilman - Adanalı Vatandaş

Tevfik Şen - Polis (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Cahit Kaşıkçılar - Yere Tüküren Adam

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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