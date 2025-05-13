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Balık Ayhan kimdir? Ayhan Küçükboyacı kaç yaşında, nereli?

Balık Ayhan kimdir? Ayhan Küçükboyacı kaç yaşında, nereli?
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Balık Ayhan kimdir? Roman müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ayhan Küçükboyacı, sahne adıyla Balık Ayhan, hem müziği hem de enerjik sahne performansıyla yıllarca hafızalara kazındı. Peki, Balık Ayhan kimdir? Ayhan Küçükboyacı kaç yaşında, nereli?

"Roman havası" denildiğinde akla gelen ilk sanatçılardan biri olan Balık Ayhan, uzun süredir müzik piyasasında aktif bir isimdi. Müzik kariyerinde farklı tarzları harmanlayan ve sahne karizmasıyla dikkat çeken Balık Ayhan hakkında birçok kişi "Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, Balık Ayhan kimdir? Ayhan Küçükboyacı kaç yaşında, nereli?

AYHAN KÜÇÜKBOYACI KİMDİR?

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, 1967 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtine bağlı Hacıhüsrev mahallesinde doğmuş, Roman kökenli bir müzisyendir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Çocuk yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe olan ilgisi başlamış, ilk gerçek darbukasına ise altı yaşında sahip olmuştur.

Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. 1992 yılında çıkardığı "Yaşayan Ruhlar" albümüyle müzik piyasasına giriş yapmış, ardından "İstanbul İmparatorları" ve "Bab'ı İstanbul" gibi albümleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Sanatçı, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Ayrıca, "Dansöz", "Ispanaktan Nağmeler", "Kehribar" ve "Baba Bi Buçuk" gibi sinema filmlerinde oyuncu olarak kamera karşısına geçmiş, "Delikanlı" adlı dizide de rol almıştır. Özel hayatında Emine Küçükboyacı ile evli olan Balık Ayhan'ın bu evliliğinden Şans adında bir kızı bulunmaktadır.

BALIK AYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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