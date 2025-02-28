Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başındaBalgam yutmak orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Balgam yutmak orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Kendi balgamını yutmak, oruca dinî bir zarar vermez. Diyanet'in ve pek çok İslam âliminin fetvalarına göre, balgam orucu bozan fiillerden biri sayılmaz. Bu yüzden oruçluyken balgam yutulması, ibadetin sıhhatini etkilemez.