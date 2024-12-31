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Bahar neden yok, YILBAŞI bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

Bahar neden yok, YILBAŞI bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
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Bahar dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, SHOW TV yayın akışında diziyi görmeyince merak ettiler. Bahar neden yok, YILBAŞI bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar neden yok, YILBAŞI bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

BAHAR NEDEN YOK

Bahar dizisi YILBAŞI program akışı nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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