Bahar dizisi uyarlama mı, sorusu, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ' Bahar : Uyanmaya Hazır Mısın?'ın detaylarını merak edenbirçok izleyici tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. " Bahar : Uyanmaya Hazır Mısın?" Show TV'de ekrana geliyor. Peki, Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama?

BAHAR DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" Dizisinin uyarlama olup, olmadığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Buna göre Bahar dizisi uyarlama olup, olmadığı bilinmemektedir. Son günlerde gündeme gelen haberler ile birlikte Bahar dizisinin Dr. Cha adlı kore dizisinden uyarlama olduğu düşünülmektedir.

BAHAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ani hastalığı sebebiyle hayatını yeniden inşa etmeye çalışan Bahar'ın hikayesini anlatan dizi izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesinin anlatılacağı dizide önemli isimler yer alıyor.