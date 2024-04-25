Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan neden tutuklandı, suçu ne?

Moda yarışmasına katılan Nihal Candan, geçtiğimiz sene dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Anoreksiya hastası olan Candan, yemek yememeye başlayarak hızla kilo kaybetti. Avukatı, tedavi edilmesi gerektiğini belirtti ve hastaneye sevki için başvuruda bulundu. Ailesi ise endişeli ve acil tedavi altına alınmasını istiyor. Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan neden tutuklandı, suçu ne?

BAHAR CANDAN TUTUKLANDI MI?

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Anoreksiya nevroza olan Candan'ın tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Avukat Kasım Ergün "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı.

Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden Umut Candan ile Hakan Candan ise acilen tedavi altına alınması gerektiğini söyledi.