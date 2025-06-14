Babalar Günü ne zaman 2025? Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü heyecanı da kendini göstermeye başladı. Her yıl babalara olan sevgi ve minnettarlığın simgesi haline gelen bu özel gün için hediye arayışları ve kutlama hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar, Babalar Günü'nde sevdikleri babalara nasıl sürprizler yapabileceklerini araştırırken; hediye alternatifleri, anlamlı mesajlar ve etkileyici kutlama fikirleri de yoğun ilgi görüyor. Peki, 2025 Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? İşte, Babalar Günü ile ilgili merak edilen detaylar...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl da duygusal mesajlar, anlamlı hediyeler ve sürprizlerle taçlandırılacak.

Bu özel günde babalarına sürpriz yapmak isteyenler, şimdiden hediye fikirleri, etkileyici mesaj örnekleri ve sürpriz kutlama planları üzerinde düşünmeye başladı.

Babalar Günü ne zaman 2025

BABALAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve minnettarlığın anlamlı bir şekilde ifade edildiği özel bir tarih olarak kabul ediliyor. Peki, Babalar Günü Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı? İşte merak edilen detaylar...

Babalar Günü, ilk kez 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sonora Smart Dodd tarafından kutlandı. Annesiz büyüyen altı kardeşiyle birlikte babasına duyduğu minnettarlıkla bu özel günü başlatan Dodd'un girişimi, kısa sürede ulusal düzeyde kabul gördü.

Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak

Türkiye'de ise Babalar Günü kutlamaları 1980'li yıllarda popülerlik kazanmaya başladı. Bu dönemde özellikle medya aracılığıyla tanıtılan bu özel gün, halkın da ilgisini çekerek her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaya başlandı.

Zaman içinde ticari firmaların da desteğiyle geniş kitlelere ulaşan Babalar Günü, Türkiye'de sevgi ve saygının sembolü haline geldi. Özellikle çocukların babalarına hediyeler aldığı ve ailece zaman geçirilen bir gün olarak toplumsal hafızada yer edindi.