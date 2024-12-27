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Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler?

Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler?
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Baba Vanga'nın 2025 yılına dair en dikkat çekici kehanetlerinden biri, küresel iklim değişikliğiyle ilgili. Ünlü kahin, 2025 yılında çevresel felaketlerin daha da artabileceğini öngörmüştü. Buna göre, artan sıcaklıklar, doğal afetlerin sıklığını ve şiddetini önemli ölçüde artırabilir. Bu durum, "Baba Vanga 2025 kehanetleri çevresel felaketleri mi işaret ediyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

2025 yılı için yaptığı tahminler, hem bilim hem de doğa olaylarıyla ilgili birçok dikkat çekici iddia içeriyor. Baba Vanga'nın 2025 yılına yönelik kehanetleri arasında teknolojik gelişmelerden çevresel değişimlere kadar pek çok konu yer alıyor. Bu nedenle, "Baba Vanga 2025 kehanetleri gerçek olacak mı?" sorusu da akıllardaki yerini koruyor. Peki, Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Detaylar haberimizde...

BABA VANGA 2025 KEHANETLERİ NELER?

II. Dünya Savaşı, 11 Eylül saldırısı, Prenses Diana'nın ölümü, Obama'nın başkan seçilmesi ve hatta koronavirüs salgınını bildiği iddia edilen Baba Vanga 2024 yılının sona ermesine sayılı günler kala yeniden dünya gündeminde.

Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, bundan 28 yıl önce, 1996 yılında hayatını kaybetti. Kehanetlerinden geriye hiçbir yazılı metin kalmasa da, ünlü kahinin 5079 yılına kadar bıraktığı tahminler her yıl büyük bir hevesle bekleniyor ama bu yıl biraz daha önemli, çünkü Baba Vanga'ya göre 2025 yılı 'sonun başlangıcı' olacak.

2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.

2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.

2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.

2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.

2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.

3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.

3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.

5079: Kıyamet kopacak.

Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler?

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 1911 yılında Bulgaristan'ın Strumica bölgesinde doğmuş ve hayatı boyunca pek çok insanın geleceğini öngördüğü iddia edilen bir kahin olarak tanınmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı, Çernobil felaketi ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olayları önceden bildiği iddialarıyla dikkat çekmiştir. Hayatının son dönemlerinde kör olmasına rağmen, mistik ve gizemli kehanetleriyle adını duyurmuş, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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