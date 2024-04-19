B Sınıfı Ehliyet 125 CC motor kullanabilir mi? Sorusu, Araba ehliyeti ile motor sürmek istemekte olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Konu hakkında yapılan açıklamalar da en çok araştırılanlar arasında bulundu. Daha sonrasında yaşanılan gelişmeler ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya müjdeyi verdi. Peki, B sınıfı ehliyet 125 CC motor kullanabilir mi? Araba ehliyeti ile 125 CC motor sürülür mü?

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

B sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceğini duyurdu. Buna göre Araba ehliyeti motor sürebilmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye (karbon kopya) kadar olan motosikletleri kullanabilecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'B' sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; B sınıfı sürücü belgesi ile her türlü ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler de kullanılabilecek.