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Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var?

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Uzun yıllardır Atakan Kuru ile mutlu bir evliliği bulunan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Çift, bebeklerinin cinsiyetini doğum esnasında öğrendi. Azra Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek '14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu.

Uzun yıllardır Atakan Kuru ile mutlu bir evliliği bulunan güzel oyuncu Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini doğum esnasında öğrenen Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var?

AZRA AKIN'IN ÇOCUĞU MU OLDU?

2017 yılında Atakan Kuru ile nikah masasına oturan ve ilk bebeği Demir'i 6 yıl önce kucağına alan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi. Doğumdan sonra ailesiyle poz veren Azra Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek"14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı. Akın'ın paylaşımına Uğurkan Erez, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Burcu Kara ve Cemil İpekçi'den tebrik yorumu geldi.

Hamilelik sürecinde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen Azra Akın, daha önce yaptığı açıklamada "Cinsiyetini öğrenmedik, çünkü sürpriz olsun istiyoruz. Biz sürprizi seviyoruz. Kısmetse doğumda öğreneceğiz. Biz ilk çocuğumuz Demir'in cinsiyetini de önceden öğrenmemiştik. Doğum Türkiye'de olacak" demişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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