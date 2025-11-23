Haberler

Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte yaşanan bir olay nedeniyle küplere bindi. Ters yönden gelen belediye aracını fırçalayan Yıldırım "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı, geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" ifadelerini kullandı.

  • Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ters yönden gelen bir belediye aracının yolunu kapatması üzerine sürücüye 'Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım' sözleriyle tepki gösterdi.
  • Olay sırasında çevredeki vatandaşların gerginliği şaşkınlıkla izlediği belirtildi.
  • Olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak binlerce kişiye ulaştı ve geniş tartışmalara yol açtı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul trafiğinde karşılaştığı bir manzara üzerine sürücüyle sert bir tartışma yaşadı. İddiaya göre Yıldırım'ın aracıyla ilerlediği sırada ters yönden gelen bir belediye aracı yolu kapatarak ilerlemesine engel oldu.

"BÖYLE TERBİYESİZLİK OLUR MU LAN"

Duruma öfkelenen Yıldırım, aracın şoförüne seslenerek, "Böyle terbiyesizlik olur mu lan! Bir de belediye aracı… Geri git. Bütün İstanbul'u buraya yığarım" sözleriyle tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Çevrede bulunan vatandaşların yaşanan gerginliği şaşkınlıkla takip ettiği ifade edildi. Tartışma sırasında çevredeki bazı kişilerin olaya müdahil olmaya çalıştığı, bazılarının ise sadece izlemekle yetindiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlarken, birçok kişi belediye aracının ters yönden gelmesini eleştirdi. Diğer yandan Yıldırım'ın sert çıkışı da sosyal medyada farklı yorumlara konu oldu.

Yorumlar (40)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bunlar da kendilerini bir bok saniyor belediye hizmet aracı senin radevundan daha önemli

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme341
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Yooo Ben Bunağın lafıyla gitmem. Ben kimsenin tasmalı köpeği değilim. Giden gitsin.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme215
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih AYDIN:

O git dediği için değil hatalı olduğun için geri gitmelisin!

yanıt152
yanıt2
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bırak şimdi klavye kahramanlığını nasıl gitmezmişsin görürdük:)))

yanıt77
yanıt3
Haber YorumlarıTahsin Kırma:

Safi rüzgar:))

yanıt12
yanıt2
Haber YorumlarıHaber Muavini:

TASMASIZ KÖPEK DAHA TEHLİKELİ... HELE BİR DE SENİN GİBİ KANCIK (DİŞİ) İSE... SEVİŞİP SEVİŞİP ÇOĞALTILIR BAŞIMIZA BELA OLURSUNUZ!..

yanıt16
yanıt3
Haber YorumlarıEnes:

Karşısında kedi olur hatta sırtına alir taşırsın

yanıt15
yanıt2
Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

adam haklı belediyesin diye Trafik kurallarınımı ihlal edeceksin. Aziz baba sende biraz yavaş adamı Ali Koç’la karıştırdın.

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Alkışlar alkışlar, gariban biri deseydi nasıl çullanırlardı dişli birini görünce meeee.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
