Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! 7'si CHP'li belediye başkanı 200 sanık yargılanacak

CHP'li belediye başkanlarına "rüşvet" vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma geçen haftalarda tamamlandı. Görevlerinden uzaklaştırılan CHP'li 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme' 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Vermek', 'Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Haksız Mal Edinme' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından iddianame hazırlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 9 farklı suçtan toplamda 704 yıla kadar hapsi talep edilirken, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda'nın da 12 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davaya ilişkin ilk duruşmanın tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

100 MİLYON LİRALIK RÜŞVET

İddianamede, Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nde 100 milyon liralık rüşvet dağıttığı iddia edildi. İsimleri Yaprak ve XYZ49QP olan gizli tanık ifadelerinde şüpheli Aktaş'ın yakınları üzerinden kurduğu firmalar aracılığıyla ihalelere katıldığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi kurumlarla irtibatlı olduğunu, birçok ihalenin "adrese teslim" olarak düzenlendiğini öne sürüldü.

Ayrıca iddianamede, belediyelere kiralanan araçların yakıtlarının da çete tarafından kurulan akaryakıt istasyonlardan karşılandığı da tespitler arasında yer aldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SERBEST

Soruşturmada rüşvetten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya 450 yıl hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş en önemli şüpheli olarak yer alıyor. Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olduğu için tahliye edilmiş ve sonrasında ev hapsi de kaldırılmıştı.