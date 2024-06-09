AYT SINAV SÜRESİ: AYT sınavında sınav süresi ne kadar, kaç dakika, kaç saat? AYT sınavı ne kadar sürüyor?

Ayt sınav süresi Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, AYT sınav süresi: AYT sınavında sınav süresi ne kadar, kaç dakika, kaç saat? AYT sınavı ne kadar sürüyor?

AYT SINAV SÜRESİ NE KADAR 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir. Adaylar, sınavın süresini dikkate alarak hazırlıklarını yapmalı ve sınav günü belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmalıdır.

AYT SORU DAĞILIMI NASIL 2024?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi (YDT) hariç 160 soru sunmaktadır. Ayt'deki soru dağılımı şu şekildedir: Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler-1 testinde de 40 soru bulunmaktadır.