2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) oturumunun ardından adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alan bir soru üzerine yoğun şekilde değerlendirmelerde bulunmaya başladı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bir soru, karakter adının yanlış yazıldığı iddiasıyla dikkat çekti. Peki, Ayt edebiyat Handan sorusu iptal mi edilecek? YKS AYT yanlış yazılan karakter 'Nermin' sorusu iptal mi? Detaylar...

AYT EDEBİYAT HANDAN SORUSU İPTAL Mİ EDİLECEK?

AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alan ve Halide Edib Adıvar’ın Handan romanını konu alan soru, sınav sonrasında adayların en çok tartıştığı başlıklardan biri haline geldi.

İddiaya göre soruda yer alan karakter isimlerinden biri olması gereken şekliyle değil, farklı bir biçimde yazıldı. Bu durumun ardından birçok aday sosyal medya platformlarında görüş paylaşarak sorunun kendilerinde tereddüt oluşturduğunu ifade etti.

Sınavın ardından yapılan değerlendirmelerde eğitim uzmanları da konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Tartışmanın merkezinde ise söz konusu yazım farklılığının sorunun geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceği bulunuyor.

Öğrenciler tarafından yapılan yorumlarda, karakter ismindeki değişikliğin özellikle eseri ayrıntılı şekilde bilen adaylarda kafa karışıklığına yol açabileceği belirtilirken, bazı adaylar bunun soru çözüm sürecini etkilediğini savundu.

Bununla birlikte şu aşamada sorunun iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Nihai değerlendirme, sınavı hazırlayan ve sonuçlandıran yetkili kurumların incelemeleri sonrasında netlik kazanacak.

YKS AYT YANLIŞ YAZILAN KARAKTER 'NERMİN' SORUSU İPTAL Mİ?

Tartışmanın merkezinde yer alan iddiaya göre, Handan romanındaki karakterlerden birinin adı soruda "Neriman" yerine "Nermin" olarak yazıldı.

Milliyet'te yer alan haberde değerlendirmelerde bulunan Eğitimci Talat Almaz, karakter adının yanlış yazılmasının adaylarda kafa karışıklığı oluşturabileceğini belirtti. Almaz, roman karakterinin hatalı yazıldığını ifade ederek, sorunun diğer unsurları doğru olsa bile bu durumun sorunun bilimsel niteliği açısından tartışma yaratabileceğini dile getirdi.

Öte yandan konuya ilişkin farklı bir görüş de eğitim çevrelerinden geldi. Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüpoğlu, karakter ismindeki farklılığın öğrenciler açısından tereddüt oluşturabileceğini ancak soruda Refik Cemal karakterinin de yer almasının değerlendirmeyi değiştirebileceğini söyledi.

Eyüpoğlu'nun değerlendirmesine göre, soruda yer alan diğer unsurlar adayların doğru cevaba ulaşmasını sağlayabilecek nitelikte olduğundan, sorunun tamamen geçersiz kabul edilme ihtimali düşük görünüyor.