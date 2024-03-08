Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı ise Ayşegül Ovalıoğlu oldu. Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYŞEGÜL OVALIOĞLU KİMDİR?

Op. Dr. Talat Cem Ovalıoğlu ile evli olan Ayşegül Ovalıoğlu, nöroloji cerrahisi alanında uzmanlaşmıştır. Son olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmıştır. Ayşegül Ovalıoğlu, Op. Dr. Talat Cem Ovalıoğlu ile evlidir