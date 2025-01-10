Sosyal medyada gündeme gelen ve Ayşe Barım'ı hedef alan bazı paylaşımlar, iddiaların araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Başsavcılık, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Ayşe Barım'ın Serenay Sarıkaya gibi tanınmış sanatçılarla çalıştığı biliniyor. Peki, Ayşe Barım hakkında soruşturma mı başlatıldı?

AYŞE BARIM HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Ayşe Barım, Türk sanat dünyasının tanınmış menajerlerinden biri olarak uzun yıllardır birçok ünlü isimle çalışıyor. Ancak sosyal medyada yayılan ve dikkat çeken iddialar, bu kez Barım'ı zor bir sürecin içine soktu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyada yer alan ifadelerin doğruluğunun araştırılacağı öğrenildi.

Başsavcılık, bu tür iddiaların kamuoyunda yanlış yönlendirmelere yol açmaması adına titizlikle inceleneceğini belirtti. Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle çalışması nedeniyle Ayşe Barım hakkında gelişmeler, sanat camiasında da yakından takip ediliyor.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

Yetkililer, sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialarla ilgili delillerin toplanacağını ve gerekli incelemelerin yapılacağını ifade etti. Bu süreçte Ayşe Barım'ın ve ilgili tarafların ifadelerine başvurulması bekleniyor.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, son 15 yıldır medya sektöründe yönetici, iletişim danışmanı ve PR yöneticisi olarak çalışmaktadır. Yerel ve dünya çapında tanınan TV ve sinema sektörlerinin en önemli isimleriyle çalışmaya devam etmektedir.